Выбор редактора
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Россияне обстреляли самолет ВМС Украины в Черном море
Сегодня во время тренировочного полета в морской экономической зоне Украины был обстрелян украинский транспортный самолет.
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В НАБУ заявили о новом виде рейдерства в Украине
В Украине в последнее время появилась новая форма рейдерского захвата частной собственности путем вмешательства в реестры собственности и замены фамилий владельцев имущества.
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«Мрия» не нуждается в срочной продаже
Такое заявление сделал генеральный директор «МРИЯ Агрохолдинг» Саймон Чернявский в интервью газете «Бизнес» в связи с публичным предложением компании «Кернел» и других компаний, которые пока не озвучиваются, высказавших желание купить активы агрохолдинга.
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«Самое» за неделю
- Голосование за чудеса и успех Бенуа Амона
Победа бывшего министра образования Франции Бенуа Амона на праймериз в Социалистической партии завершила формирование круга основных претендентов на пост президента Франции.30.01.2017 9719
- В ожидании Финансовой Полиции
Непопулярные реформы бывают разные. Вот в среде граждан, предпочитающих популистов и им подобных, не любят пенсионную реформу или земельную. И не будут любить. И скоро будут кричать - и популисты, и эти граждане. Про геноцид, про клятых буржуев, про мировую закулису.01.02.2017 3470
- -1. Умер Валерий Болотов.
Бывший главарь террористической организации "ЛНР" Валерий Болотов умер в результате сердечного приступа в московской квартире. Соцсети отреагировали мгновенно.27.01.2017 3275
- Трансжиры: мягкая смерть
Многие люди не осознают, какую смертельную опасность таят магазинные печеньки, тортики, мороженое, плавленые сырки и даже сливочное масло. И продолжают кормить ими не только себя, но и своих детей.31.01.2017 2614
- Владимир, а где вы работали последние пять лет? О «трехколесном велосипеде» Гройсман-Омелян-Балчун
Войцех Бальчун на заседании правительства 25 января заявил, что прошлый год "Укрзалізниця" закончила с прибылью 303 млн грн и оплатила 15 млрд грн налогов и сборов. Кроме того, удалось уменьшить кредитный портфель компании на 6,5 млрд грн и сэкономить почти 0,5 млрд грн благодаря закупкам через систему ProZorro. Также, было реконструировано 213,6 км путей, что в 4,5 раза больше объемов 2015 года, а также закончена проходка Бескидского тоннеля, и прочее, и прочее...26.01.2017 2115
- Когда все можно – ничего нельзя, или Тяжело быть человеком
В удивительное время живем. Приходится задаваться вопросами, которые, казалось, давно сняты в силу очевидности ответов. А вот и нет. Что такое человек? А что такое быть человеком? А как им оставаться? Спасибо господам Трампу и Путину за возможность и необходимость этими вопросами задаться.29.01.20175.0 / 4
- Война – дело молодых
Марина Данилюк-Ярмолаева: «Одному Богу известно, как сложится ситуация, но нынешнюю войну, и все последующие -- за переворот в головах народонаселения, за жизнеспособное государство выиграют двадцатитрехлетние. Ни бабки-сепаратистки, ни розовощёкие хряки, ни самки человека с пивом на митингах Мураева. Вот эти 23-летние молодые, отважные, которые могли уехать на Запад, но уехали в ад на Восток».31.01.20175.0 / 3
- Мировой ренессанс правых и Украина
Блогер Евгений Ихельзон: «В Украине должны, наконец зазвучать голоса, зовущие не в 19-й, а в 21- век. Где эти люди, где молодая шпана, бесстрашные глобалисты, говорящие на 5 языках»25.01.20175.0 / 1
- Україна як метод, або Чому традиції Гуляйполя живуть і перемагають
Нещодавно на великій музейній конференції в Барселоні я познайомилася з тайванським філософом Куан-Сінь Ченом (Kuan-Hsing Chen). Я їхала на цей захід із важким серцем. Зазвичай на таких подіях вкотре пересвідчуєшся, наскільки велика прірва лежить між країнами, де громада задається питанням, як використати ту чи іншу кількість мільйонів євро на фінансування маленького провінційного арт-центру, і Україною, де держава і досі не усвідомлює пріоритету культурної політики на тлі таких важливих питань як неврожай ріпаку на Житомирщині.25.01.20175.0 / 1
- Як кажуть у Львові – знову ці польські бляхи… Але цього разу під Києвом.
Вчерашняя акция некого ГО «АвтоЕвроСила» на въездах в Киев и плавно переместившаяся под Кабмин, вызвала волну обсуждений самого вопроса – так надо все-таки расстамаживать авто, или это несправедливые поборы государства? И, конечно же, общество разделилось на два лагеря.25.01.20175.0 / 1
«Самое» за месяц
- Бунт российских губернаторов
Появление одиозного вожака путинских «байкеров» Александра Залдостанова по кличке «Хирург» на представительном Гайдаровском форуме стало настоящей сенсацией этого собрания. До последнего времени считалось, что любимые правителем фрики могут появляться только на его собственных приемах либо в специально придуманных для этого ситуациях – еще не забыта история, как Путин нарочно опоздал на встречу с Виктором Януковичем в Крыму, задержавшись для общения с «Хирургом» и его молодчиками. Но Гайдаровский форум! Какая деградация российской элиты! Это уже даже не Распутины, это – носки Распутиных.16.01.2017 42246
- Вера в санкции: Медведев предупреждает номенклатуру
Российский премьер Дмитрий Медведев предупредил соратников по партии власти, что рассчитывать на отмену санкций против государства не стоит. Медведев сделал это резонансное заявление на съезде партии «Единая Россия», так что это было не только его послание номенклатуре, но и всем россиянам, которые приободрились после сенсационной победы миллиардера Дональда Трампа на президентских выборах в США.23.01.2017 15395
- Трамп попал, или Хорошо, что Петр
Нэнси Синатра стерла свой твит и утверждает, что ничего такого не писала, но первая ее реакция на выбор отцовской песни ‘My Way’ в качестве мелодии для президентского танца Мелани и Дональда Трампов на инаугурационном балу была такая: «Не забудьте первые строчки». Первые строчки в знаменитой песне Фрэнка Синатры: “And now, the end is near…” – «Сейчас, в конце пути…».22.01.2017 10671
- Голосование за чудеса и успех Бенуа Амона
Победа бывшего министра образования Франции Бенуа Амона на праймериз в Социалистической партии завершила формирование круга основных претендентов на пост президента Франции.30.01.2017 9719
- «Мовне питання», или Как работает бюрократический рынок
Эта колонка из серии «не хотел, а придется» и речь в ней пойдет об очередных попытках раздуть «мовне питання». Поскольку в этом вопросе много разных аспектов, выскажусь по наиболее важным из них. Тезисно.24.01.2017 8497
- Загадка налогов: в какую сторону не крути — все хорошо
Хотел написать о том, как в 2017-м наконец-то исчезнут все наши проблемы, как мы все разбогатеем, а европейцы будут работать у нас гастарбайтерами под руководством продвинутой нейросети, созданной передовыми отечественными айтишниками, как государство, замененное парочкой скриптов, будет честно служить людям, правой рукой проявляя заботу о тех, кто в ней нуждается, а левой отгоняя настырных москалей. В общем, хотел я это написать, но не буду, пусть это станет для вас сюрпризом.12.01.20175.0 / 16
- «Мовне питання», или Как работает бюрократический рынок
Эта колонка из серии «не хотел, а придется» и речь в ней пойдет об очередных попытках раздуть «мовне питання». Поскольку в этом вопросе много разных аспектов, выскажусь по наиболее важным из них. Тезисно.24.01.20175.0 / 15
- Государство с точки зрения экономики, или Что общего между чиновником, грабителем, охотником и собирателем?
Чем является агрессия с точки зрения экономики? Ответ на этот вопрос, возможно позволит лучше понять, как функционирует машина организованной агрессии, которую мы называем «государством» и почему государство в большинстве экономических концепций представлено довольно странным образом.19.01.20175.0 / 14
- Как стать миллионером, или Человек, который не видел Трампа
Чарльз Фини счастливый человек. В то время как другие полны тревог и ломают голову, что им принесет 2017 год, Фини знает, что в этом году завершит дело своей жизни: его благотворительный фонд Atlantic Philanthropies потратит последние средства и прекратит свое существование. Таково было давнее желание бывшего миллиардера – потратить все заработанное на доброе дело.15.01.20175.0 / 4
- Казус Штирлица, или Кто на кого работает
Журналист и фотограф Сергей Лойко о «Дожде», в частности, и российских «оппозиционных» СМИ в целом. И немножко про разведчиков и Макса Отто фон Штирлица, в частности.16.01.20175.0 / 4
«Самое» за год
- Роста не будет. Все проели и пропили
В теме налогообложения и государственных расходов есть одно обстоятельство, которое, является крайне важным, но которое, к сожалению, понимается очень плохо. Это обстоятельство состоит в том, что государственные расходы с точки зрения «общества в целом» являются потреблением. Если бы украинцы «изучали экономику настоящим образом» и понимали, что государственные расходы это всегда проедание, мы бы давно жили бы в другой стране.07.04.2016 117565
- О силе шаблонов или Можно было не расстреливать
Начну с анекдота. Вторая мировая, строй пленных, перед строем идет немецко-фашист. «Так. Этого расстрелять, этого расстрелять, этого расстрелять...» Тут один из пленных спрашивает «Товарищ фашист! А можно меня не расстреливать?» «А почему тебя не расстреливать?» «А я не хочу». «Хорошо. Этого не расстреливать, он не хочет».17.03.2016 104740
- Мода на конституцию или Нельзя починить то, что не ломалось
В последнее время опять становится модной идея новой конституции. Вот, дескать, напишут независимые эксперты новую конституцию и тогда заживем. Другая идея из той же серии - «перезаключить общественный договор». То есть, сядут все в кружок, договорятся как им жить и заживут долго и счастливо.10.03.2016 102702
- Просто арестуйте их всех
Начнем, пожалуй, с Терри Пратчетта. Вот отрывок из романа «Патриот». Диспозиция такова: армии двух враждующих государств — Анк-Морпорка и Клатча сошлись для решающего сражения. Перед началом сражения командующие противостоящими армиями обедают вместе в палатке посреди будущего поля битвы. И тут появляется командор Ваймс, начальник городской стражи (полиции) Анк-Морпорка со своими людьми. 31.08.2016 91730
- Фейсбук или картошка?
Однажды, во времена далекой молодости, автор этих строк — тогда начинающий политик — ехал на какое-то мероприятие в город Харьков. Ехал я в одном купе вместе с интересным человеком. Он много старше меня и, понятное дело, мудрее. Человек этот (к счастью, не ставший никаким начальником) обладал “западными» знаниями, которых мне тогда очень не хватало.31.03.2016 91643
- Fuck the system, или Морально ли забирать деньги с депозитов
Каждый случай «набега на банки», когда перепуганные слухами или реальными событиями украинцы пытаются забрать свои деньги из банков, которым грозит опасность, сопровождается воплями прогрессивной общественности о том, что этого делать ни в коем случае не нужно и что этим «подрывается банковская система». Если все заберут свои деньги, - говорят нам, - то что же это будет?! Банковская система упадет и настанет Сомали.15.12.20165.0 / 16
- Загадка налогов: в какую сторону не крути — все хорошо
Хотел написать о том, как в 2017-м наконец-то исчезнут все наши проблемы, как мы все разбогатеем, а европейцы будут работать у нас гастарбайтерами под руководством продвинутой нейросети, созданной передовыми отечественными айтишниками, как государство, замененное парочкой скриптов, будет честно служить людям, правой рукой проявляя заботу о тех, кто в ней нуждается, а левой отгоняя настырных москалей. В общем, хотел я это написать, но не буду, пусть это станет для вас сюрпризом.12.01.20175.0 / 16
- «Мовне питання», или Как работает бюрократический рынок
Эта колонка из серии «не хотел, а придется» и речь в ней пойдет об очередных попытках раздуть «мовне питання». Поскольку в этом вопросе много разных аспектов, выскажусь по наиболее важным из них. Тезисно.24.01.20175.0 / 15
- Реформы, которых нет
Друзья показали мне вот этот сайт с перечнем реформ, которые провело нынешнее правительство. Попробуем вкратце проанализировать этот довольно-таки длинный список. Но для начала определимся с тем, что же такое реформы.04.03.20165.0 / 14
- Государство с точки зрения экономики, или Что общего между чиновником, грабителем, охотником и собирателем?
Чем является агрессия с точки зрения экономики? Ответ на этот вопрос, возможно позволит лучше понять, как функционирует машина организованной агрессии, которую мы называем «государством» и почему государство в большинстве экономических концепций представлено довольно странным образом.19.01.20175.0 / 14