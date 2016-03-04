Выбор редактора
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Аваков обнародовал электронную декларацию за 2016 год
Министр внутренних дел Арсен Аваков обнародовал электронную декларацию за 2016 год.
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Розенко: повышение пенсионного возраста снято с переговоров с МВФ
Вице-премьер-министр Павел Розенко заявляет о снятии вопроса о повышении пенсионного возраста с переговоров с Международным валютным фондом по подготовке новой редакции Меморандума о сотрудничестве по программе EFF.
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НБУ считает завышенными проценты в госбанках
Национальный банк считает, что государственные коммерческие банки сейчас предлагают слишком высокие проценты по депозитам.
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«Самое» за неделю
- Вера в санкции: Медведев предупреждает номенклатуру
Российский премьер Дмитрий Медведев предупредил соратников по партии власти, что рассчитывать на отмену санкций против государства не стоит. Медведев сделал это резонансное заявление на съезде партии «Единая Россия», так что это было не только его послание номенклатуре, но и всем россиянам, которые приободрились после сенсационной победы миллиардера Дональда Трампа на президентских выборах в США.23.01.2017 15092
- Трамп попал, или Хорошо, что Петр
Нэнси Синатра стерла свой твит и утверждает, что ничего такого не писала, но первая ее реакция на выбор отцовской песни ‘My Way’ в качестве мелодии для президентского танца Мелани и Дональда Трампов на инаугурационном балу была такая: «Не забудьте первые строчки». Первые строчки в знаменитой песне Фрэнка Синатры: “And now, the end is near…” – «Сейчас, в конце пути…».22.01.2017 10242
- «Мовне питання», или Как работает бюрократический рынок
Эта колонка из серии «не хотел, а придется» и речь в ней пойдет об очередных попытках раздуть «мовне питання». Поскольку в этом вопросе много разных аспектов, выскажусь по наиболее важным из них. Тезисно.24.01.2017 8093
- Почему вернется Крым, или "Стратегия развития Крыма до 2030 года" от оккупантов и коллаборационистов.
В 2013 году объем местного стока пресной воды в Крыму составил 136.38 млн. кубических метров, что покрывало 8.78% общего объема потребности полуострова в пресной воде. Основной объем для покрытия дефицита Крым получал по Северо-крымскому каналу. Писалось и говорилось об этом много. На сегодняшний день окончательного решения проблемы снабжения пресной водой оккупанты не нашли. Но отдельные направления для решения этой проблемы они все таки видят.23.01.2017 4881
- Не эмиграция проблема, а экономическое падение, которое ее порождает
Эмиграция стала основной темой в последние дни. Все пытаются дать универсальный ответ. Забывая, что эмиграция - это очень индивидуальное решение. Его в праве принять любой человек, если он решит, что в другом месте ему будет лучше. И в глобальном мире это естественный процесс. Вы же не обсуждаете всерьез, почему молодой человек уезжает из Херсона в Киев? Так почему должен возникать вопрос, когда он едет из Киева в Варшаву.22.01.2017 2260
- Государство с точки зрения экономики, или Что общего между чиновником, грабителем, охотником и собирателем?
Чем является агрессия с точки зрения экономики? Ответ на этот вопрос, возможно позволит лучше понять, как функционирует машина организованной агрессии, которую мы называем «государством» и почему государство в большинстве экономических концепций представлено довольно странным образом.19.01.20175.0 / 13
- «Мовне питання», или Как работает бюрократический рынок
Эта колонка из серии «не хотел, а придется» и речь в ней пойдет об очередных попытках раздуть «мовне питання». Поскольку в этом вопросе много разных аспектов, выскажусь по наиболее важным из них. Тезисно.24.01.20175.0 / 13
- Як пірнають в ополонку на Водохреща українські політики
Святкова політична гумореска від Всеволода Поліщука19.01.20175.0 / 2
- Час одинаків: терор без заяв та облич
"Ера Водолія" – це час одинаків. Це епоха особистостей. Це втрата контролю керуючих систем над інформацією, над суспільством та владою. Час одинаків – це період терористів-особистостей, месників без облич і попередніх заяв. Це місця подій без відбитків та слідів. Коли зброя – будь-що, а терорист – будь-хто.19.01.20175.0 / 1
- Україна як метод, або Чому традиції Гуляйполя живуть і перемагають
Нещодавно на великій музейній конференції в Барселоні я познайомилася з тайванським філософом Куан-Сінь Ченом (Kuan-Hsing Chen). Я їхала на цей захід із важким серцем. Зазвичай на таких подіях вкотре пересвідчуєшся, наскільки велика прірва лежить між країнами, де громада задається питанням, як використати ту чи іншу кількість мільйонів євро на фінансування маленького провінційного арт-центру, і Україною, де держава і досі не усвідомлює пріоритету культурної політики на тлі таких важливих питань як неврожай ріпаку на Житомирщині.25.01.20175.0 / 1
«Самое» за месяц
- Бунт российских губернаторов
Появление одиозного вожака путинских «байкеров» Александра Залдостанова по кличке «Хирург» на представительном Гайдаровском форуме стало настоящей сенсацией этого собрания. До последнего времени считалось, что любимые правителем фрики могут появляться только на его собственных приемах либо в специально придуманных для этого ситуациях – еще не забыта история, как Путин нарочно опоздал на встречу с Виктором Януковичем в Крыму, задержавшись для общения с «Хирургом» и его молодчиками. Но Гайдаровский форум! Какая деградация российской элиты! Это уже даже не Распутины, это – носки Распутиных.16.01.2017 42138
- Про закрытие ФОП из первых рук
С 1 января 2017 года физическим лицам-предпринимателям придется ежемесячно платить социальный взнос даже при отсутствии прибыли. Предприниматель Ирина Леонидова поделилась собственным опытом экстренного закрытия ФОП в связи с изменениями в законодательстве.29.12.2016 21257
- Вера в санкции: Медведев предупреждает номенклатуру
Российский премьер Дмитрий Медведев предупредил соратников по партии власти, что рассчитывать на отмену санкций против государства не стоит. Медведев сделал это резонансное заявление на съезде партии «Единая Россия», так что это было не только его послание номенклатуре, но и всем россиянам, которые приободрились после сенсационной победы миллиардера Дональда Трампа на президентских выборах в США.23.01.2017 15092
- «Вы, господа, или трусы наденьте, или крестик снимите».
Волонтер Юрий Касьянов: «Терпеть не могу вот эту дешевую зло радость, когда по воле божьей во вражеском стане случается что-то нехорошее». Наводнение, пожар, падение самолёта, отравление "Боярышником" - любую неприятность или трагедию в треклятой России наши обыватели непременно записывают в свой актив. Это и предмет для злословия, и повод выпить.27.12.2016 13722
- Трамп попал, или Хорошо, что Петр
Нэнси Синатра стерла свой твит и утверждает, что ничего такого не писала, но первая ее реакция на выбор отцовской песни ‘My Way’ в качестве мелодии для президентского танца Мелани и Дональда Трампов на инаугурационном балу была такая: «Не забудьте первые строчки». Первые строчки в знаменитой песне Фрэнка Синатры: “And now, the end is near…” – «Сейчас, в конце пути…».22.01.2017 10242
- Загадка налогов: в какую сторону не крути — все хорошо
Хотел написать о том, как в 2017-м наконец-то исчезнут все наши проблемы, как мы все разбогатеем, а европейцы будут работать у нас гастарбайтерами под руководством продвинутой нейросети, созданной передовыми отечественными айтишниками, как государство, замененное парочкой скриптов, будет честно служить людям, правой рукой проявляя заботу о тех, кто в ней нуждается, а левой отгоняя настырных москалей. В общем, хотел я это написать, но не буду, пусть это станет для вас сюрпризом.12.01.20175.0 / 16
- Государство с точки зрения экономики, или Что общего между чиновником, грабителем, охотником и собирателем?
Чем является агрессия с точки зрения экономики? Ответ на этот вопрос, возможно позволит лучше понять, как функционирует машина организованной агрессии, которую мы называем «государством» и почему государство в большинстве экономических концепций представлено довольно странным образом.19.01.20175.0 / 13
- «Мовне питання», или Как работает бюрократический рынок
Эта колонка из серии «не хотел, а придется» и речь в ней пойдет об очередных попытках раздуть «мовне питання». Поскольку в этом вопросе много разных аспектов, выскажусь по наиболее важным из них. Тезисно.24.01.20175.0 / 13
- Как стать миллионером, или Человек, который не видел Трампа
Чарльз Фини счастливый человек. В то время как другие полны тревог и ломают голову, что им принесет 2017 год, Фини знает, что в этом году завершит дело своей жизни: его благотворительный фонд Atlantic Philanthropies потратит последние средства и прекратит свое существование. Таково было давнее желание бывшего миллиардера – потратить все заработанное на доброе дело.15.01.20175.0 / 4
- Казус Штирлица, или Кто на кого работает
Журналист и фотограф Сергей Лойко о «Дожде», в частности, и российских «оппозиционных» СМИ в целом. И немножко про разведчиков и Макса Отто фон Штирлица, в частности.16.01.20175.0 / 4
«Самое» за год
- Роста не будет. Все проели и пропили
В теме налогообложения и государственных расходов есть одно обстоятельство, которое, является крайне важным, но которое, к сожалению, понимается очень плохо. Это обстоятельство состоит в том, что государственные расходы с точки зрения «общества в целом» являются потреблением. Если бы украинцы «изучали экономику настоящим образом» и понимали, что государственные расходы это всегда проедание, мы бы давно жили бы в другой стране.07.04.2016 115921
- О силе шаблонов или Можно было не расстреливать
Начну с анекдота. Вторая мировая, строй пленных, перед строем идет немецко-фашист. «Так. Этого расстрелять, этого расстрелять, этого расстрелять...» Тут один из пленных спрашивает «Товарищ фашист! А можно меня не расстреливать?» «А почему тебя не расстреливать?» «А я не хочу». «Хорошо. Этого не расстреливать, он не хочет».17.03.2016 103355
- Мода на конституцию или Нельзя починить то, что не ломалось
В последнее время опять становится модной идея новой конституции. Вот, дескать, напишут независимые эксперты новую конституцию и тогда заживем. Другая идея из той же серии - «перезаключить общественный договор». То есть, сядут все в кружок, договорятся как им жить и заживут долго и счастливо.10.03.2016 101257
- Фейсбук или картошка?
Однажды, во времена далекой молодости, автор этих строк — тогда начинающий политик — ехал на какое-то мероприятие в город Харьков. Ехал я в одном купе вместе с интересным человеком. Он много старше меня и, понятное дело, мудрее. Человек этот (к счастью, не ставший никаким начальником) обладал “западными» знаниями, которых мне тогда очень не хватало.31.03.2016 90370
- Просто арестуйте их всех
Начнем, пожалуй, с Терри Пратчетта. Вот отрывок из романа «Патриот». Диспозиция такова: армии двух враждующих государств — Анк-Морпорка и Клатча сошлись для решающего сражения. Перед началом сражения командующие противостоящими армиями обедают вместе в палатке посреди будущего поля битвы. И тут появляется командор Ваймс, начальник городской стражи (полиции) Анк-Морпорка со своими людьми. 31.08.2016 87340
- Fuck the system, или Морально ли забирать деньги с депозитов
Каждый случай «набега на банки», когда перепуганные слухами или реальными событиями украинцы пытаются забрать свои деньги из банков, которым грозит опасность, сопровождается воплями прогрессивной общественности о том, что этого делать ни в коем случае не нужно и что этим «подрывается банковская система». Если все заберут свои деньги, - говорят нам, - то что же это будет?! Банковская система упадет и настанет Сомали.15.12.20165.0 / 16
- Загадка налогов: в какую сторону не крути — все хорошо
Хотел написать о том, как в 2017-м наконец-то исчезнут все наши проблемы, как мы все разбогатеем, а европейцы будут работать у нас гастарбайтерами под руководством продвинутой нейросети, созданной передовыми отечественными айтишниками, как государство, замененное парочкой скриптов, будет честно служить людям, правой рукой проявляя заботу о тех, кто в ней нуждается, а левой отгоняя настырных москалей. В общем, хотел я это написать, но не буду, пусть это станет для вас сюрпризом.12.01.20175.0 / 16
- Реформы, которых нет
Друзья показали мне вот этот сайт с перечнем реформ, которые провело нынешнее правительство. Попробуем вкратце проанализировать этот довольно-таки длинный список. Но для начала определимся с тем, что же такое реформы.04.03.20165.0 / 14
- Являются ли компьютерщики революционным классом?
Автор этих строк нарочно употребил здесь некрасивое слово «компьютерщик», а не уважительное «айтишник» или «программист». Слово это, обозначающее с точки зрения теток из бухгалтерии любого человека, который в состоянии починить кофеварку, как нельзя лучше подходит к вопросу, вынесенному в заголовок.05.05.20165.0 / 13
- Нужно ли регулировать других людей?
Мануальный терапевт пытается справиться с моей спиной. Чтобы развлечь себя и отвлечь меня от пыток, он рассказывает разные истории.26.05.20165.0 / 13