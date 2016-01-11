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СБУ: боевики получали соцвыплаты из бюджета Украины

СБУ: боевики получали соцвыплаты из бюджета Украины

Служба безопасности Украины обнаружила в районе проведения АТО получение боевиками социальных выплат из государственного бюджета.

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