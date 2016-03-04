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Еще один банк заявил о самоликвидации

Еще один банк заявил о самоликвидации

На заседании акционеров банка "Народный капитал" 16 января будет рассмотрено предложение о самоликвидации банка.

Бунт российских губернаторов

Бунт российских губернаторов

Появление одиозного вожака путинских «байкеров» Александра Залдостанова по кличке «Хирург» на представительном Гайдаровском форуме стало настоящей сенсацией этого собрания. До последнего времени считалось, что любимые правителем фрики могут появляться только на его собственных приемах либо в специально придуманных для этого ситуациях – еще не забыта история, как Путин нарочно опоздал на встречу с Виктором Януковичем в Крыму, задержавшись для общения с «Хирургом» и его молодчиками. Но Гайдаровский форум! Какая деградация российской элиты! Это уже даже не Распутины, это – носки Распутиных.

Как стать миллионером, или Человек, который не видел Трампа

Как стать миллионером, или Человек, который не видел Трампа

Чарльз Фини счастливый человек. В то время как другие полны тревог и ломают голову, что им принесет 2017 год, Фини знает, что в этом году завершит дело своей жизни: его благотворительный фонд Atlantic Philanthropies потратит последние средства и прекратит свое существование. Таково было давнее желание бывшего миллиардера – потратить все заработанное на доброе дело.

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