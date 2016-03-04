Выбор редактора
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Геращенко: Освобождение заложников фактически заблокировано с сентября
Вопрос освобождения заложников - и тех, кто удерживается на оккупированных территориях Украины, и политзаключенных, находящихся в РФ - фактически заблокирован с сентября.
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У Трампа подтвердили: Снятие санкций против РФ обсуждается
Советник президента США Келлиэнн Конуэй сообщила, что возможность ослабления санкций в отношении России обсуждается.
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Супрун пожаловалась на давление и рассказала о визите полиции
И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун пожаловалась на давление со стороны правоохранительных органов из-за передачи всех закупок лекарств международным организациям.
- За неделю
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«Самое» за неделю
- Вера в санкции: Медведев предупреждает номенклатуру
Российский премьер Дмитрий Медведев предупредил соратников по партии власти, что рассчитывать на отмену санкций против государства не стоит. Медведев сделал это резонансное заявление на съезде партии «Единая Россия», так что это было не только его послание номенклатуре, но и всем россиянам, которые приободрились после сенсационной победы миллиардера Дональда Трампа на президентских выборах в США.23.01.2017 15309
- «Мовне питання», или Как работает бюрократический рынок
Эта колонка из серии «не хотел, а придется» и речь в ней пойдет об очередных попытках раздуть «мовне питання». Поскольку в этом вопросе много разных аспектов, выскажусь по наиболее важным из них. Тезисно.24.01.2017 8405
- Почему вернется Крым, или "Стратегия развития Крыма до 2030 года" от оккупантов и коллаборационистов.
В 2013 году объем местного стока пресной воды в Крыму составил 136.38 млн. кубических метров, что покрывало 8.78% общего объема потребности полуострова в пресной воде. Основной объем для покрытия дефицита Крым получал по Северо-крымскому каналу. Писалось и говорилось об этом много. На сегодняшний день окончательного решения проблемы снабжения пресной водой оккупанты не нашли. Но отдельные направления для решения этой проблемы они все таки видят.23.01.2017 5032
- -1. Умер Валерий Болотов.
Бывший главарь террористической организации "ЛНР" Валерий Болотов умер в результате сердечного приступа в московской квартире. Соцсети отреагировали мгновенно.27.01.2017 3161
- Владимир, а где вы работали последние пять лет? О «трехколесном велосипеде» Гройсман-Омелян-Балчун
Войцех Бальчун на заседании правительства 25 января заявил, что прошлый год "Укрзалізниця" закончила с прибылью 303 млн грн и оплатила 15 млрд грн налогов и сборов. Кроме того, удалось уменьшить кредитный портфель компании на 6,5 млрд грн и сэкономить почти 0,5 млрд грн благодаря закупкам через систему ProZorro. Также, было реконструировано 213,6 км путей, что в 4,5 раза больше объемов 2015 года, а также закончена проходка Бескидского тоннеля, и прочее, и прочее...26.01.2017 2017
- «Мовне питання», или Как работает бюрократический рынок
Эта колонка из серии «не хотел, а придется» и речь в ней пойдет об очередных попытках раздуть «мовне питання». Поскольку в этом вопросе много разных аспектов, выскажусь по наиболее важным из них. Тезисно.24.01.20175.0 / 15
- Украинцы на экспорт. Хорошо ли, плохо ли?
Еще раз и снова – о эмиграции. Так ехать или не ехать? Желать или не желать? Нешуточная дискуссия разгорелась в сети, после поста Артура Оруджалиева о эмиграции. Мы уже публиковали несколько статей на эту тему, мнения, как водится, разделились, но мыслей интересных было высказано много и поэтому – еще раз о эмиграции. Обзор блогосферы.23.01.20175.0 / 1
- І знов, і знов – питання мов. Законопроект "Про державну мову".
В сети активно обсуждают новые законопроекты "Про державну мову", поданные нардепами на рассмотрение в профильные комитеты Верховной Рады. Законопроекты содержат довольно противоречивые пункты – например, о написании украинских географических названий в других языках (согласно звучанию на украинском), о языковой политике в отношении СМИ, а также о создании неких «мовних патрулей». Посмотрим, что говорят, что пишут и как шутят на эту тему в соцсетях.24.01.20175.0 / 1
- Україна як метод, або Чому традиції Гуляйполя живуть і перемагають
Нещодавно на великій музейній конференції в Барселоні я познайомилася з тайванським філософом Куан-Сінь Ченом (Kuan-Hsing Chen). Я їхала на цей захід із важким серцем. Зазвичай на таких подіях вкотре пересвідчуєшся, наскільки велика прірва лежить між країнами, де громада задається питанням, як використати ту чи іншу кількість мільйонів євро на фінансування маленького провінційного арт-центру, і Україною, де держава і досі не усвідомлює пріоритету культурної політики на тлі таких важливих питань як неврожай ріпаку на Житомирщині.25.01.20175.0 / 1
- Як кажуть у Львові – знову ці польські бляхи… Але цього разу під Києвом.
Вчерашняя акция некого ГО «АвтоЕвроСила» на въездах в Киев и плавно переместившаяся под Кабмин, вызвала волну обсуждений самого вопроса – так надо все-таки расстамаживать авто, или это несправедливые поборы государства? И, конечно же, общество разделилось на два лагеря.25.01.20175.0 / 1
«Самое» за месяц
- Бунт российских губернаторов
Появление одиозного вожака путинских «байкеров» Александра Залдостанова по кличке «Хирург» на представительном Гайдаровском форуме стало настоящей сенсацией этого собрания. До последнего времени считалось, что любимые правителем фрики могут появляться только на его собственных приемах либо в специально придуманных для этого ситуациях – еще не забыта история, как Путин нарочно опоздал на встречу с Виктором Януковичем в Крыму, задержавшись для общения с «Хирургом» и его молодчиками. Но Гайдаровский форум! Какая деградация российской элиты! Это уже даже не Распутины, это – носки Распутиных.16.01.2017 42191
- Вера в санкции: Медведев предупреждает номенклатуру
Российский премьер Дмитрий Медведев предупредил соратников по партии власти, что рассчитывать на отмену санкций против государства не стоит. Медведев сделал это резонансное заявление на съезде партии «Единая Россия», так что это было не только его послание номенклатуре, но и всем россиянам, которые приободрились после сенсационной победы миллиардера Дональда Трампа на президентских выборах в США.23.01.2017 15309
- Трамп попал, или Хорошо, что Петр
Нэнси Синатра стерла свой твит и утверждает, что ничего такого не писала, но первая ее реакция на выбор отцовской песни ‘My Way’ в качестве мелодии для президентского танца Мелани и Дональда Трампов на инаугурационном балу была такая: «Не забудьте первые строчки». Первые строчки в знаменитой песне Фрэнка Синатры: “And now, the end is near…” – «Сейчас, в конце пути…».22.01.2017 10527
- «Мовне питання», или Как работает бюрократический рынок
Эта колонка из серии «не хотел, а придется» и речь в ней пойдет об очередных попытках раздуть «мовне питання». Поскольку в этом вопросе много разных аспектов, выскажусь по наиболее важным из них. Тезисно.24.01.2017 8405
- Отвод войск из Сибири: ДальнийВостокНаш.
Известный русский писатель и бывший советский разведчик Виктор Суворов, еще в 1978 году бежавший в Великобританию – с анализом расклада сил на Дальнем Востоке и прогнозом вероятного развития событий при таком раскладе.12.01.2017 6418
- Загадка налогов: в какую сторону не крути — все хорошо
Хотел написать о том, как в 2017-м наконец-то исчезнут все наши проблемы, как мы все разбогатеем, а европейцы будут работать у нас гастарбайтерами под руководством продвинутой нейросети, созданной передовыми отечественными айтишниками, как государство, замененное парочкой скриптов, будет честно служить людям, правой рукой проявляя заботу о тех, кто в ней нуждается, а левой отгоняя настырных москалей. В общем, хотел я это написать, но не буду, пусть это станет для вас сюрпризом.12.01.20175.0 / 16
- «Мовне питання», или Как работает бюрократический рынок
Эта колонка из серии «не хотел, а придется» и речь в ней пойдет об очередных попытках раздуть «мовне питання». Поскольку в этом вопросе много разных аспектов, выскажусь по наиболее важным из них. Тезисно.24.01.20175.0 / 15
- Государство с точки зрения экономики, или Что общего между чиновником, грабителем, охотником и собирателем?
Чем является агрессия с точки зрения экономики? Ответ на этот вопрос, возможно позволит лучше понять, как функционирует машина организованной агрессии, которую мы называем «государством» и почему государство в большинстве экономических концепций представлено довольно странным образом.19.01.20175.0 / 14
- Как стать миллионером, или Человек, который не видел Трампа
Чарльз Фини счастливый человек. В то время как другие полны тревог и ломают голову, что им принесет 2017 год, Фини знает, что в этом году завершит дело своей жизни: его благотворительный фонд Atlantic Philanthropies потратит последние средства и прекратит свое существование. Таково было давнее желание бывшего миллиардера – потратить все заработанное на доброе дело.15.01.20175.0 / 4
- Казус Штирлица, или Кто на кого работает
Журналист и фотограф Сергей Лойко о «Дожде», в частности, и российских «оппозиционных» СМИ в целом. И немножко про разведчиков и Макса Отто фон Штирлица, в частности.16.01.20175.0 / 4
«Самое» за год
- Роста не будет. Все проели и пропили
В теме налогообложения и государственных расходов есть одно обстоятельство, которое, является крайне важным, но которое, к сожалению, понимается очень плохо. Это обстоятельство состоит в том, что государственные расходы с точки зрения «общества в целом» являются потреблением. Если бы украинцы «изучали экономику настоящим образом» и понимали, что государственные расходы это всегда проедание, мы бы давно жили бы в другой стране.07.04.2016 116870
- О силе шаблонов или Можно было не расстреливать
Начну с анекдота. Вторая мировая, строй пленных, перед строем идет немецко-фашист. «Так. Этого расстрелять, этого расстрелять, этого расстрелять...» Тут один из пленных спрашивает «Товарищ фашист! А можно меня не расстреливать?» «А почему тебя не расстреливать?» «А я не хочу». «Хорошо. Этого не расстреливать, он не хочет».17.03.2016 104162
- Мода на конституцию или Нельзя починить то, что не ломалось
В последнее время опять становится модной идея новой конституции. Вот, дескать, напишут независимые эксперты новую конституцию и тогда заживем. Другая идея из той же серии - «перезаключить общественный договор». То есть, сядут все в кружок, договорятся как им жить и заживут долго и счастливо.10.03.2016 102104
- Фейсбук или картошка?
Однажды, во времена далекой молодости, автор этих строк — тогда начинающий политик — ехал на какое-то мероприятие в город Харьков. Ехал я в одном купе вместе с интересным человеком. Он много старше меня и, понятное дело, мудрее. Человек этот (к счастью, не ставший никаким начальником) обладал “западными» знаниями, которых мне тогда очень не хватало.31.03.2016 91123
- Просто арестуйте их всех
Начнем, пожалуй, с Терри Пратчетта. Вот отрывок из романа «Патриот». Диспозиция такова: армии двух враждующих государств — Анк-Морпорка и Клатча сошлись для решающего сражения. Перед началом сражения командующие противостоящими армиями обедают вместе в палатке посреди будущего поля битвы. И тут появляется командор Ваймс, начальник городской стражи (полиции) Анк-Морпорка со своими людьми. 31.08.2016 89524
- Fuck the system, или Морально ли забирать деньги с депозитов
Каждый случай «набега на банки», когда перепуганные слухами или реальными событиями украинцы пытаются забрать свои деньги из банков, которым грозит опасность, сопровождается воплями прогрессивной общественности о том, что этого делать ни в коем случае не нужно и что этим «подрывается банковская система». Если все заберут свои деньги, - говорят нам, - то что же это будет?! Банковская система упадет и настанет Сомали.15.12.20165.0 / 16
- Загадка налогов: в какую сторону не крути — все хорошо
Хотел написать о том, как в 2017-м наконец-то исчезнут все наши проблемы, как мы все разбогатеем, а европейцы будут работать у нас гастарбайтерами под руководством продвинутой нейросети, созданной передовыми отечественными айтишниками, как государство, замененное парочкой скриптов, будет честно служить людям, правой рукой проявляя заботу о тех, кто в ней нуждается, а левой отгоняя настырных москалей. В общем, хотел я это написать, но не буду, пусть это станет для вас сюрпризом.12.01.20175.0 / 16
- «Мовне питання», или Как работает бюрократический рынок
Эта колонка из серии «не хотел, а придется» и речь в ней пойдет об очередных попытках раздуть «мовне питання». Поскольку в этом вопросе много разных аспектов, выскажусь по наиболее важным из них. Тезисно.24.01.20175.0 / 15
- Реформы, которых нет
Друзья показали мне вот этот сайт с перечнем реформ, которые провело нынешнее правительство. Попробуем вкратце проанализировать этот довольно-таки длинный список. Но для начала определимся с тем, что же такое реформы.04.03.20165.0 / 14
- Государство с точки зрения экономики, или Что общего между чиновником, грабителем, охотником и собирателем?
Чем является агрессия с точки зрения экономики? Ответ на этот вопрос, возможно позволит лучше понять, как функционирует машина организованной агрессии, которую мы называем «государством» и почему государство в большинстве экономических концепций представлено довольно странным образом.19.01.20175.0 / 14