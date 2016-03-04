Выбор редактора
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Оппоблок на грани раскола. Бойко опровергает
Фракция Оппозиционный блок близка к расколу на две парламентские группы.
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Украина хочет получить от МВФ еще 8 траншей на 9,9 миллиарда долларов
Украина надеется на получение еще 8 траншей кредита по программе EFF с Международным валютным фондом в объеме 9,9 млрд долларов до конца 2018 года.
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Чубаров попросил ускорить создание Крымскотатарской автономии
Глава Меджлиса крымскотатарского народа, депутат Рефат Чубаров просит президента Петра Порошенко ускорить работу над изменениями в Конституцию по созданию Крымскотатарской автономии в составе Украины.
- За неделю
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«Самое» за неделю
- Бунт российских губернаторов
Появление одиозного вожака путинских «байкеров» Александра Залдостанова по кличке «Хирург» на представительном Гайдаровском форуме стало настоящей сенсацией этого собрания. До последнего времени считалось, что любимые правителем фрики могут появляться только на его собственных приемах либо в специально придуманных для этого ситуациях – еще не забыта история, как Путин нарочно опоздал на встречу с Виктором Януковичем в Крыму, задержавшись для общения с «Хирургом» и его молодчиками. Но Гайдаровский форум! Какая деградация российской элиты! Это уже даже не Распутины, это – носки Распутиных.16.01.2017 41766
- Как стать миллионером, или Человек, который не видел Трампа
Чарльз Фини счастливый человек. В то время как другие полны тревог и ломают голову, что им принесет 2017 год, Фини знает, что в этом году завершит дело своей жизни: его благотворительный фонд Atlantic Philanthropies потратит последние средства и прекратит свое существование. Таково было давнее желание бывшего миллиардера – потратить все заработанное на доброе дело.15.01.2017 3936
- Шок. Сенсація. Він тільки написав цей текст і… 18+
Світ звар’ював, і це не новина. Новиною є радше те, що багато людей дізналися про це тільки тепер, хоча самі вар’юють із ним в такт уже не перший день.15.01.2017 2713
- Казус Штирлица, или Кто на кого работает
Журналист и фотограф Сергей Лойко о «Дожде», в частности, и российских «оппозиционных» СМИ в целом. И немножко про разведчиков и Макса Отто фон Штирлица, в частности.16.01.2017 2020
- Открытое письмо журналистов Дональду Трампу
Журналисты из пула Белого дома, которые будут освещать деятельность администрации Трампа, написали открытое письмо новому президенту.18.01.2017 1826
- Государство с точки зрения экономики, или Что общего между чиновником, грабителем, охотником и собирателем?
Чем является агрессия с точки зрения экономики? Ответ на этот вопрос, возможно позволит лучше понять, как функционирует машина организованной агрессии, которую мы называем «государством» и почему государство в большинстве экономических концепций представлено довольно странным образом.19.01.20175.0 / 12
- Как стать миллионером, или Человек, который не видел Трампа
Чарльз Фини счастливый человек. В то время как другие полны тревог и ломают голову, что им принесет 2017 год, Фини знает, что в этом году завершит дело своей жизни: его благотворительный фонд Atlantic Philanthropies потратит последние средства и прекратит свое существование. Таково было давнее желание бывшего миллиардера – потратить все заработанное на доброе дело.15.01.20175.0 / 4
- Казус Штирлица, или Кто на кого работает
Журналист и фотограф Сергей Лойко о «Дожде», в частности, и российских «оппозиционных» СМИ в целом. И немножко про разведчиков и Макса Отто фон Штирлица, в частности.16.01.20175.0 / 4
- Найден план Даллеса по Донбассу. Сенсационный документ
Денис Казанский о коварстве американцев, которое не знает границ. Внимание: текст разрешен к прочтению только лицам со значением IQ выше 70; если вам неизвестно значение вашего IQ, обязательно перед прочтением пройдите специальный тест на его определение.17.01.20175.0 / 3
- Итоги недели: Надя, Трамп, «Дождь» и СТБ. Прокатились с юморком.
О том, что прошедшая неделя будет необычной, можно было догадаться уже в понедельник, когда стало известно, что внезапно, но при этом по естественным причинам скончался 55-летний консул РФ в Афинах. «Это флешмоб» — здраво рассудили украинцы и переключились на дела более насущные, в частности, на депутата Надю, которая опять вела себя плохо.16.01.20175.0 / 2
«Самое» за месяц
- Бунт российских губернаторов
Появление одиозного вожака путинских «байкеров» Александра Залдостанова по кличке «Хирург» на представительном Гайдаровском форуме стало настоящей сенсацией этого собрания. До последнего времени считалось, что любимые правителем фрики могут появляться только на его собственных приемах либо в специально придуманных для этого ситуациях – еще не забыта история, как Путин нарочно опоздал на встречу с Виктором Януковичем в Крыму, задержавшись для общения с «Хирургом» и его молодчиками. Но Гайдаровский форум! Какая деградация российской элиты! Это уже даже не Распутины, это – носки Распутиных.16.01.2017 41766
- Про закрытие ФОП из первых рук
С 1 января 2017 года физическим лицам-предпринимателям придется ежемесячно платить социальный взнос даже при отсутствии прибыли. Предприниматель Ирина Леонидова поделилась собственным опытом экстренного закрытия ФОП в связи с изменениями в законодательстве.29.12.2016 20932
- Тонкие русские люди, или Вежливое расчеловечивание
Который раз жизнь и ее подружка смерть подбрасывают сюжет, грешащий какой-то подчеркнутой литературщиной и богатый на смыслы и интерпретации. Гибель Ту-154 министерства обороны России вышла за рамки рядовой авиационной катастрофы. Все было бы проще, если бы в самолете летели обыкновенные военные, летевшие в Сирию убивать и рисковавшие быть убитыми. Но пассажирами были артисты, журналисты и знаменитая доктор Лиза. Лиза Глинка вообще была не о гибели, а о спасении.25.12.2016 16131
- «Вы, господа, или трусы наденьте, или крестик снимите».
Волонтер Юрий Касьянов: «Терпеть не могу вот эту дешевую зло радость, когда по воле божьей во вражеском стане случается что-то нехорошее». Наводнение, пожар, падение самолёта, отравление "Боярышником" - любую неприятность или трагедию в треклятой России наши обыватели непременно записывают в свой актив. Это и предмет для злословия, и повод выпить.27.12.2016 13712
- ЕСВ: нужно занимать очередь на ликвидацию.
Известный предприниматель и волонтер Давид Арахамия, известный под ником David Braun: «На самом деле я за тот закон, который обязывает платить 700 грн с неработающего ФОП. (Подсказка: это пост с сарказмом). Объясню почему».28.12.2016 6485
- Загадка налогов: в какую сторону не крути — все хорошо
Хотел написать о том, как в 2017-м наконец-то исчезнут все наши проблемы, как мы все разбогатеем, а европейцы будут работать у нас гастарбайтерами под руководством продвинутой нейросети, созданной передовыми отечественными айтишниками, как государство, замененное парочкой скриптов, будет честно служить людям, правой рукой проявляя заботу о тех, кто в ней нуждается, а левой отгоняя настырных москалей. В общем, хотел я это написать, но не буду, пусть это станет для вас сюрпризом.12.01.20175.0 / 15
- Государство с точки зрения экономики, или Что общего между чиновником, грабителем, охотником и собирателем?
Чем является агрессия с точки зрения экономики? Ответ на этот вопрос, возможно позволит лучше понять, как функционирует машина организованной агрессии, которую мы называем «государством» и почему государство в большинстве экономических концепций представлено довольно странным образом.19.01.20175.0 / 12
- Банковская тайна: стоит ли теперь доверять Привату.
Культпросвет от юриста, специалиста по налоговому праву Александра Зарайского: насчет банковской деятельности, с плавным переходом к Приватбанку. О некоторых моментах связанных с "банковской тайной", работой банков и банковской системы.23.12.20165.0 / 4
- Как стать миллионером, или Человек, который не видел Трампа
Чарльз Фини счастливый человек. В то время как другие полны тревог и ломают голову, что им принесет 2017 год, Фини знает, что в этом году завершит дело своей жизни: его благотворительный фонд Atlantic Philanthropies потратит последние средства и прекратит свое существование. Таково было давнее желание бывшего миллиардера – потратить все заработанное на доброе дело.15.01.20175.0 / 4
- Казус Штирлица, или Кто на кого работает
Журналист и фотограф Сергей Лойко о «Дожде», в частности, и российских «оппозиционных» СМИ в целом. И немножко про разведчиков и Макса Отто фон Штирлица, в частности.16.01.20175.0 / 4
«Самое» за год
- Роста не будет. Все проели и пропили
В теме налогообложения и государственных расходов есть одно обстоятельство, которое, является крайне важным, но которое, к сожалению, понимается очень плохо. Это обстоятельство состоит в том, что государственные расходы с точки зрения «общества в целом» являются потреблением. Если бы украинцы «изучали экономику настоящим образом» и понимали, что государственные расходы это всегда проедание, мы бы давно жили бы в другой стране.07.04.2016 114970
- О силе шаблонов или Можно было не расстреливать
Начну с анекдота. Вторая мировая, строй пленных, перед строем идет немецко-фашист. «Так. Этого расстрелять, этого расстрелять, этого расстрелять...» Тут один из пленных спрашивает «Товарищ фашист! А можно меня не расстреливать?» «А почему тебя не расстреливать?» «А я не хочу». «Хорошо. Этого не расстреливать, он не хочет».17.03.2016 102548
- Мода на конституцию или Нельзя починить то, что не ломалось
В последнее время опять становится модной идея новой конституции. Вот, дескать, напишут независимые эксперты новую конституцию и тогда заживем. Другая идея из той же серии - «перезаключить общественный договор». То есть, сядут все в кружок, договорятся как им жить и заживут долго и счастливо.10.03.2016 100427
- Фейсбук или картошка?
Однажды, во времена далекой молодости, автор этих строк — тогда начинающий политик — ехал на какое-то мероприятие в город Харьков. Ехал я в одном купе вместе с интересным человеком. Он много старше меня и, понятное дело, мудрее. Человек этот (к счастью, не ставший никаким начальником) обладал “западными» знаниями, которых мне тогда очень не хватало.31.03.2016 89652
- Просто арестуйте их всех
Начнем, пожалуй, с Терри Пратчетта. Вот отрывок из романа «Патриот». Диспозиция такова: армии двух враждующих государств — Анк-Морпорка и Клатча сошлись для решающего сражения. Перед началом сражения командующие противостоящими армиями обедают вместе в палатке посреди будущего поля битвы. И тут появляется командор Ваймс, начальник городской стражи (полиции) Анк-Морпорка со своими людьми. 31.08.2016 84427
- Fuck the system, или Морально ли забирать деньги с депозитов
Каждый случай «набега на банки», когда перепуганные слухами или реальными событиями украинцы пытаются забрать свои деньги из банков, которым грозит опасность, сопровождается воплями прогрессивной общественности о том, что этого делать ни в коем случае не нужно и что этим «подрывается банковская система». Если все заберут свои деньги, - говорят нам, - то что же это будет?! Банковская система упадет и настанет Сомали.15.12.20165.0 / 15
- Загадка налогов: в какую сторону не крути — все хорошо
Хотел написать о том, как в 2017-м наконец-то исчезнут все наши проблемы, как мы все разбогатеем, а европейцы будут работать у нас гастарбайтерами под руководством продвинутой нейросети, созданной передовыми отечественными айтишниками, как государство, замененное парочкой скриптов, будет честно служить людям, правой рукой проявляя заботу о тех, кто в ней нуждается, а левой отгоняя настырных москалей. В общем, хотел я это написать, но не буду, пусть это станет для вас сюрпризом.12.01.20175.0 / 15
- Реформы, которых нет
Друзья показали мне вот этот сайт с перечнем реформ, которые провело нынешнее правительство. Попробуем вкратце проанализировать этот довольно-таки длинный список. Но для начала определимся с тем, что же такое реформы.04.03.20165.0 / 14
- Являются ли компьютерщики революционным классом?
Автор этих строк нарочно употребил здесь некрасивое слово «компьютерщик», а не уважительное «айтишник» или «программист». Слово это, обозначающее с точки зрения теток из бухгалтерии любого человека, который в состоянии починить кофеварку, как нельзя лучше подходит к вопросу, вынесенному в заголовок.05.05.20165.0 / 13
- Нужно ли регулировать других людей?
Мануальный терапевт пытается справиться с моей спиной. Чтобы развлечь себя и отвлечь меня от пыток, он рассказывает разные истории.26.05.20165.0 / 13