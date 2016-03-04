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Roshen закрывает Липецкую кондитерскую фабрику

Roshen закрывает Липецкую кондитерскую фабрику

Корпорация Roshen приняла решение остановить производственную деятельность Липецкой кондитерской фабрики (Россия).

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