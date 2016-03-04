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С украинцев соберут на 100 миллиардов больше налогов

С украинцев соберут на 100 миллиардов больше налогов

В 2017 году прогнозируется увеличение платежей в государственный бюджет на 99,5 млрд гривен или на 19,2% по сравнению с 2016 годом.

Україна як метод, або Чому традиції Гуляйполя живуть і перемагають

Україна як метод, або Чому традиції Гуляйполя живуть і перемагають

Нещодавно на великій музейній конференції в Барселоні я познайомилася з тайванським філософом Куан-Сінь Ченом (Kuan-Hsing Chen). Я їхала на цей захід із важким серцем. Зазвичай на таких подіях вкотре пересвідчуєшся, наскільки велика прірва лежить між країнами, де громада задається питанням, як використати ту чи іншу кількість мільйонів євро на фінансування маленького провінційного арт-центру, і Україною, де держава і досі не усвідомлює пріоритету культурної політики на тлі таких важливих питань як неврожай ріпаку на Житомирщині.

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