С Трампом вышел перебор

С Трампом вышел перебор

Дональд Трамп – ужастик современного мира. Жутковатый образ законченного циника, брутального самца и беспринципного деляги начал формироваться в общественном сознании с того момента, как Трамп объявился в качестве кандидата в президенты США. Что в этом образе соответствует действительности, а что стало вымыслом политических конкурентов, судить трудно. Особенно издалека.

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