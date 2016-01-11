Выбор редактора
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На должность главы Нацполиции претендуют 64 человека. Прием заявок завершен
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СБУ: боевики получали соцвыплаты из бюджета Украины
Служба безопасности Украины обнаружила в районе проведения АТО получение боевиками социальных выплат из государственного бюджета.
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Суд разрешил задержать Януковича и Захарченко по "церковному делу"
Печерский суд Киева дал разрешение на задержание экс-президента Виктора Януковича и бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко по "церковному делу".
- За неделю
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«Самое» за неделю
- Тодуров против МОЗ. Немедицинский медицинский конфликт.
Известнейший кардиохирург, директор Киевского городского центра сердца Борис Тодуров резко раскритиковал работу Министерства охраны здоровья и лично министра Ульяны Супрун. "Вы не провели эту закупку, - обратился Тодуров к Супрун. - Я абсолютно ответственно заявляю (и могу это повторить в суде) - ваша халатность забрала больше жизней украинцев, чем война за последние годы. Вы понимаете свою ответственность (в том числе и уголовную) за халатное отношение к своим обязанностям? И это только по программе ССЗ. Что говорить о других"? Тодуров настаивает, что халатность нынешних чиновников и руководителей Минздрава при проведении тендеров носит преступный характер, и могла привести к многотысячным смертям: "Я утверждал и утверждаю, и готов это утверждать в суде - ваша халатность в отношении закупок 2016 года стоила жизни десяткам тысяч украинцев. Повторяю - готов это сделать и в суде". Реакция общества разделилась. Часть встала на защиту МОЗ, обвиняя Тодурова в спланированной информационной атаке (особенно подлило масла в огонь то, что в пользу Тодурова выступил Виктор Медведчук), часть - на стороне талантливого хирурга. Мы подобрали для вас срез мнений из социальных сетей, мнений много, но и вопрос непростой.05.01.2017 2959
- Станет ли 2017-й концом целой геополитической эпохи?
2017-й будет годом проблем и неопределенности. Такой прогноз сделал Хавьер Солана, бывший верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности, экс-генеральный секретарь НАТО и министр иностранных дел Испании.03.01.2017 1232
- Новогодние тезисы. Прогноз 2017: жить станет хуже, жить станет веселее.
Виктор Небоженко, украинский политолог и социолог, кандидат философских наук и директор социологической службы «Украинский барометр» поделился своим видением развития ситуации в политике и обществе в наступившем 2017-м, который обещает быть очень и очень непростым для нашей страны.05.01.2017 656
- Уникальный праздничный тест, который изменит вашу жизнь
Этот тест позволит более ясно осознать, насколько вы себя любите и уважаете. Наверняка вы сделаете ценные для себя открытия, которые изменят наилучшим образом всю вашу жизнь!06.01.2017 543
- Инцидент с Пашинским: мужик и барин, или защита жизни и чести?
Случай с нардепом Сергеем Пашинским, стрелявшим в своего оппонента на темной безлюдной дороге в преддверии Нового года, наделал много шуму. Соцсети разделились на два лагеря: осуждающих вседозволенность новых панов, имеющих свободный доступ к оружию и считающих себя высшей кастой, и тех, кто верит в версию депутата о самообороне и защите чести супруги. Истина, скорее всего как всегда будет где-то посередине. Но послушаем, что говорят.03.01.2017 407
- Станет ли 2017-й концом целой геополитической эпохи?
2017-й будет годом проблем и неопределенности. Такой прогноз сделал Хавьер Солана, бывший верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности, экс-генеральный секретарь НАТО и министр иностранных дел Испании.03.01.20175.0 / 1
- Инцидент с Пашинским: мужик и барин, или защита жизни и чести?
Случай с нардепом Сергеем Пашинским, стрелявшим в своего оппонента на темной безлюдной дороге в преддверии Нового года, наделал много шуму. Соцсети разделились на два лагеря: осуждающих вседозволенность новых панов, имеющих свободный доступ к оружию и считающих себя высшей кастой, и тех, кто верит в версию депутата о самообороне и защите чести супруги. Истина, скорее всего как всегда будет где-то посередине. Но послушаем, что говорят.03.01.20175.0 / 1
- Как огурчик: Боремся с похмельем!
От похмелья не застрахован никто, даже те, кто пьет исключительно редко.08.01.20175.0 / 1
- Стратегія України: ставка на розум і силу
Богдан Яременко, дипломат, голова ГО «Майдан закордонних справ»: Сила і розум. Лише ставка на розум і силу. Не робити дурних помилок, не встрягати в дурні торги своїм же майбутнім, поступово накопичувати силу - ось наш шлях. Відповідей на наші проблеми ми сьогодні не бачимо. Значить наше завдання створити для прийдешнього покоління хоч трохи кращі обставини.04.01.20175.0 / 1
- Прах поэта Олеся и Рабинович. Нет. Рабинович и прах поэта Олеся.
Соцсети – об инциденте с могилой украинского поэта Олександра Олеся, ляпе Вадима Рабиновича и об отношении МИД, государства и общества вцелом к культурному наследию украинского народа.05.01.20175.0 / 1
«Самое» за месяц
- Курильский обман Владимира Путина
Визит российского президента Владимира Путина в Японию воспринимался наблюдателями как возможность исторического прорыва в решении территориального спора между двумя странами. К визиту с интересом присматривались и в Киеве – схема, по которой Россия будет возвращать Японии Курильские острова, вполне может быть применена и в случае Крыма. Но сейчас можно с уверенностью сказать: никакой схемы нет. Владимир Путин цинично обманул японского премьера Синдзо Абэ.19.12.2016 35571
- Про закрытие ФОП из первых рук
С 1 января 2017 года физическим лицам-предпринимателям придется ежемесячно платить социальный взнос даже при отсутствии прибыли. Предприниматель Ирина Леонидова поделилась собственным опытом экстренного закрытия ФОП в связи с изменениями в законодательстве.29.12.2016 19847
- Спектакль для Украины: что будет после выборов в Приднестровье
Вадим Красносельский, спикер приднестровского “парламента”, буквально разгромил на выборах президента самопровозглашенной республики ее теперь уже бывшего руководителя Евгения Шевчука. Результаты голосования, на первый взгляд, были предрешены. Красносельский – не только ставленник корпорции “Шериф”, контролирующей то, что осталось от экономики Приднестровья. Он еще и кандидат, согласованный в администрации президента России. А кто еще может победить на выборах президента Приднестровья, как не такой кандидат?12.12.2016 18951
- Тонкие русские люди, или Вежливое расчеловечивание
Который раз жизнь и ее подружка смерть подбрасывают сюжет, грешащий какой-то подчеркнутой литературщиной и богатый на смыслы и интерпретации. Гибель Ту-154 министерства обороны России вышла за рамки рядовой авиационной катастрофы. Все было бы проще, если бы в самолете летели обыкновенные военные, летевшие в Сирию убивать и рисковавшие быть убитыми. Но пассажирами были артисты, журналисты и знаменитая доктор Лиза. Лиза Глинка вообще была не о гибели, а о спасении.25.12.2016 15906
- «Вы, господа, или трусы наденьте, или крестик снимите».
Волонтер Юрий Касьянов: «Терпеть не могу вот эту дешевую зло радость, когда по воле божьей во вражеском стане случается что-то нехорошее». Наводнение, пожар, падение самолёта, отравление "Боярышником" - любую неприятность или трагедию в треклятой России наши обыватели непременно записывают в свой актив. Это и предмет для злословия, и повод выпить.27.12.2016 13665
- Fuck the system, или Морально ли забирать деньги с депозитов
Каждый случай «набега на банки», когда перепуганные слухами или реальными событиями украинцы пытаются забрать свои деньги из банков, которым грозит опасность, сопровождается воплями прогрессивной общественности о том, что этого делать ни в коем случае не нужно и что этим «подрывается банковская система». Если все заберут свои деньги, - говорят нам, - то что же это будет?! Банковская система упадет и настанет Сомали.15.12.20165.0 / 14
- Чем жирнее тролли, тем ближе перемены
В этой колонке поговорим об одном интересном явлении, с которым, думаю, многие из нас сталкивались в ходе многочисленных дискуссий, которые так любят украинцы. Это, скажем так, группа полемических приемов, используемых для того, чтобы поставить под сомнение некие идеи.22.12.20165.0 / 12
- Спектакль для Украины: что будет после выборов в Приднестровье
Вадим Красносельский, спикер приднестровского “парламента”, буквально разгромил на выборах президента самопровозглашенной республики ее теперь уже бывшего руководителя Евгения Шевчука. Результаты голосования, на первый взгляд, были предрешены. Красносельский – не только ставленник корпорции “Шериф”, контролирующей то, что осталось от экономики Приднестровья. Он еще и кандидат, согласованный в администрации президента России. А кто еще может победить на выборах президента Приднестровья, как не такой кандидат?12.12.20165.0 / 7
- Банковская тайна: стоит ли теперь доверять Привату.
Культпросвет от юриста, специалиста по налоговому праву Александра Зарайского: насчет банковской деятельности, с плавным переходом к Приватбанку. О некоторых моментах связанных с "банковской тайной", работой банков и банковской системы.23.12.20165.0 / 4
- Еще раз про Ассоциацию с ЕС: Украина возвращается домой - в Европу
Политический обозреватель Олег Пономарь: Украина - это проект геополитический и ему много веков и он должен быть доведен до логического завершения, по примеру стран Балтии.13.12.20165.0 / 3
«Самое» за год
- Роста не будет. Все проели и пропили
В теме налогообложения и государственных расходов есть одно обстоятельство, которое, является крайне важным, но которое, к сожалению, понимается очень плохо. Это обстоятельство состоит в том, что государственные расходы с точки зрения «общества в целом» являются потреблением. Если бы украинцы «изучали экономику настоящим образом» и понимали, что государственные расходы это всегда проедание, мы бы давно жили бы в другой стране.07.04.2016 109740
- О силе шаблонов или Можно было не расстреливать
Начну с анекдота. Вторая мировая, строй пленных, перед строем идет немецко-фашист. «Так. Этого расстрелять, этого расстрелять, этого расстрелять...» Тут один из пленных спрашивает «Товарищ фашист! А можно меня не расстреливать?» «А почему тебя не расстреливать?» «А я не хочу». «Хорошо. Этого не расстреливать, он не хочет».17.03.2016 98008
- Мода на конституцию или Нельзя починить то, что не ломалось
В последнее время опять становится модной идея новой конституции. Вот, дескать, напишут независимые эксперты новую конституцию и тогда заживем. Другая идея из той же серии - «перезаключить общественный договор». То есть, сядут все в кружок, договорятся как им жить и заживут долго и счастливо.10.03.2016 95801
- Фейсбук или картошка?
Однажды, во времена далекой молодости, автор этих строк — тогда начинающий политик — ехал на какое-то мероприятие в город Харьков. Ехал я в одном купе вместе с интересным человеком. Он много старше меня и, понятное дело, мудрее. Человек этот (к счастью, не ставший никаким начальником) обладал “западными» знаниями, которых мне тогда очень не хватало.31.03.2016 85563
- Просто арестуйте их всех
Начнем, пожалуй, с Терри Пратчетта. Вот отрывок из романа «Патриот». Диспозиция такова: армии двух враждующих государств — Анк-Морпорка и Клатча сошлись для решающего сражения. Перед началом сражения командующие противостоящими армиями обедают вместе в палатке посреди будущего поля битвы. И тут появляется командор Ваймс, начальник городской стражи (полиции) Анк-Морпорка со своими людьми. 31.08.2016 75018
- Реформы, которых нет
Друзья показали мне вот этот сайт с перечнем реформ, которые провело нынешнее правительство. Попробуем вкратце проанализировать этот довольно-таки длинный список. Но для начала определимся с тем, что же такое реформы.04.03.20165.0 / 14
- Fuck the system, или Морально ли забирать деньги с депозитов
Каждый случай «набега на банки», когда перепуганные слухами или реальными событиями украинцы пытаются забрать свои деньги из банков, которым грозит опасность, сопровождается воплями прогрессивной общественности о том, что этого делать ни в коем случае не нужно и что этим «подрывается банковская система». Если все заберут свои деньги, - говорят нам, - то что же это будет?! Банковская система упадет и настанет Сомали.15.12.20165.0 / 14
- Являются ли компьютерщики революционным классом?
Автор этих строк нарочно употребил здесь некрасивое слово «компьютерщик», а не уважительное «айтишник» или «программист». Слово это, обозначающее с точки зрения теток из бухгалтерии любого человека, который в состоянии починить кофеварку, как нельзя лучше подходит к вопросу, вынесенному в заголовок.05.05.20165.0 / 13
- Нужно ли регулировать других людей?
Мануальный терапевт пытается справиться с моей спиной. Чтобы развлечь себя и отвлечь меня от пыток, он рассказывает разные истории.26.05.20165.0 / 13
- Искусство быть свободным
Вчера умер человек, который сам того не зная, поддерживал автора этих строк последние 25 лет. Поэтому, о политике сегодня ничего не будет. Впрочем, «политика», «экономика», «культура» - все это полочки, по которым СМИ пытаются распихать такую простую вещь, как жизнь. Так что, сегодня мы о жизни. Точнее, о том, что в ней больше нет Дэвида Боуи.11.01.20165.0 / 12