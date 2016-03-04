Выбор редактора
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Розенко божится, что власть не повысит пенсионный возраст
Действующее правительство и действующая власть не сделают никаких шагов по повышению пенсионного возраста.
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Половиной мировых состояний владеют восемь миллиардеров
Разрыв между самыми богатыми и самыми бедными людьми в мире достиг рекордного уровня - в настоящее время восемь самых богатых людей мира владеют богатством, которое превышает состояния 3,6 миллиардов наименее обеспеченных людей.
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Гройсман обещает запустить маховик экономического развития
Премьер-министр Владимир Гройсман убежден, что 2017 будет годом начала полноценного экономического роста.
- За неделю
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«Самое» за неделю
- Отвод войск из Сибири: ДальнийВостокНаш.
Известный русский писатель и бывший советский разведчик Виктор Суворов, еще в 1978 году бежавший в Великобританию – с анализом расклада сил на Дальнем Востоке и прогнозом вероятного развития событий при таком раскладе.12.01.2017 5361
- Россия снижает добычу нефти с опережением графика, но цена на нефть продолжает падать
Россия приступила к снижению добычи нефти с превышением ранее принятого графика в 50 тыс. баррелей в сутки — с начала года объем добычи сократился по сравнению с концом декабря на 100 тыс. баррелей в день. Но по итогам торгов понедельника нефть подешевела примерно на 2,5%.10.01.2017 2864
- Загадка налогов: в какую сторону не крути — все хорошо
Хотел написать о том, как в 2017-м наконец-то исчезнут все наши проблемы, как мы все разбогатеем, а европейцы будут работать у нас гастарбайтерами под руководством продвинутой нейросети, созданной передовыми отечественными айтишниками, как государство, замененное парочкой скриптов, будет честно служить людям, правой рукой проявляя заботу о тех, кто в ней нуждается, а левой отгоняя настырных москалей. В общем, хотел я это написать, но не буду, пусть это станет для вас сюрпризом.12.01.2017 2817
- Судьба Украины в ближайшем будущем определит судьбу всей Европы – бывший посол США в России
Бывший посол США в России, президент Фонда Карнеги за международный мир и бывший заместитель госсекретаря США Уильям Бернс опубликовал в The New York Times статью «Как мы обманываем себя на счет России», в которой изложил свое видение стратегии отношений США и России при новом президенте Трампе.10.01.2017 2643
- Как стать миллионером, или Человек, который не видел Трампа
Чарльз Фини счастливый человек. В то время как другие полны тревог и ломают голову, что им принесет 2017 год, Фини знает, что в этом году завершит дело своей жизни: его благотворительный фонд Atlantic Philanthropies потратит последние средства и прекратит свое существование. Таково было давнее желание бывшего миллиардера – потратить все заработанное на доброе дело.15.01.2017 2366
- Загадка налогов: в какую сторону не крути — все хорошо
Хотел написать о том, как в 2017-м наконец-то исчезнут все наши проблемы, как мы все разбогатеем, а европейцы будут работать у нас гастарбайтерами под руководством продвинутой нейросети, созданной передовыми отечественными айтишниками, как государство, замененное парочкой скриптов, будет честно служить людям, правой рукой проявляя заботу о тех, кто в ней нуждается, а левой отгоняя настырных москалей. В общем, хотел я это написать, но не буду, пусть это станет для вас сюрпризом.12.01.20175.0 / 15
- Зачем украинский телеканал снимает прокатное кино
На март запланирована премьера кинофильма канала НЛО TV «Инфоголик». Вслед за ним телеканал планирует выпускать минимум по одному полнометражному фильму в год. Гендиректор НЛО TV Иван Букреев рассказал «Контрактам», для чего телеканалу выход на киноэкраны и как он будет окупаться.10.01.20175.0 / 3
- Россия снижает добычу нефти с опережением графика, но цена на нефть продолжает падать
Россия приступила к снижению добычи нефти с превышением ранее принятого графика в 50 тыс. баррелей в сутки — с начала года объем добычи сократился по сравнению с концом декабря на 100 тыс. баррелей в день. Но по итогам торгов понедельника нефть подешевела примерно на 2,5%.10.01.20175.0 / 3
- Как стать миллионером, или Человек, который не видел Трампа
Чарльз Фини счастливый человек. В то время как другие полны тревог и ломают голову, что им принесет 2017 год, Фини знает, что в этом году завершит дело своей жизни: его благотворительный фонд Atlantic Philanthropies потратит последние средства и прекратит свое существование. Таково было давнее желание бывшего миллиардера – потратить все заработанное на доброе дело.15.01.20175.0 / 3
- Судьба Украины в ближайшем будущем определит судьбу всей Европы – бывший посол США в России
Бывший посол США в России, президент Фонда Карнеги за международный мир и бывший заместитель госсекретаря США Уильям Бернс опубликовал в The New York Times статью «Как мы обманываем себя на счет России», в которой изложил свое видение стратегии отношений США и России при новом президенте Трампе.10.01.20175.0 / 2
«Самое» за месяц
- Курильский обман Владимира Путина
Визит российского президента Владимира Путина в Японию воспринимался наблюдателями как возможность исторического прорыва в решении территориального спора между двумя странами. К визиту с интересом присматривались и в Киеве – схема, по которой Россия будет возвращать Японии Курильские острова, вполне может быть применена и в случае Крыма. Но сейчас можно с уверенностью сказать: никакой схемы нет. Владимир Путин цинично обманул японского премьера Синдзо Абэ.19.12.2016 36094
- Про закрытие ФОП из первых рук
С 1 января 2017 года физическим лицам-предпринимателям придется ежемесячно платить социальный взнос даже при отсутствии прибыли. Предприниматель Ирина Леонидова поделилась собственным опытом экстренного закрытия ФОП в связи с изменениями в законодательстве.29.12.2016 20555
- Тонкие русские люди, или Вежливое расчеловечивание
Который раз жизнь и ее подружка смерть подбрасывают сюжет, грешащий какой-то подчеркнутой литературщиной и богатый на смыслы и интерпретации. Гибель Ту-154 министерства обороны России вышла за рамки рядовой авиационной катастрофы. Все было бы проще, если бы в самолете летели обыкновенные военные, летевшие в Сирию убивать и рисковавшие быть убитыми. Но пассажирами были артисты, журналисты и знаменитая доктор Лиза. Лиза Глинка вообще была не о гибели, а о спасении.25.12.2016 16054
- «Вы, господа, или трусы наденьте, или крестик снимите».
Волонтер Юрий Касьянов: «Терпеть не могу вот эту дешевую зло радость, когда по воле божьей во вражеском стане случается что-то нехорошее». Наводнение, пожар, падение самолёта, отравление "Боярышником" - любую неприятность или трагедию в треклятой России наши обыватели непременно записывают в свой актив. Это и предмет для злословия, и повод выпить.27.12.2016 13703
- Дві доби пекла. Сповідь українського воїна
Старшина ДУК Правого Сектора Іван Мирний про бої останніх днів на Донбасі. Це не просто розповідь про войну, це сповідь українського воїна, командира, людини, в очі якої вже давно дивиться війна. Публікуємо без редагування та корекції. Героям Слава!21.12.2016 7758
- Загадка налогов: в какую сторону не крути — все хорошо
Хотел написать о том, как в 2017-м наконец-то исчезнут все наши проблемы, как мы все разбогатеем, а европейцы будут работать у нас гастарбайтерами под руководством продвинутой нейросети, созданной передовыми отечественными айтишниками, как государство, замененное парочкой скриптов, будет честно служить людям, правой рукой проявляя заботу о тех, кто в ней нуждается, а левой отгоняя настырных москалей. В общем, хотел я это написать, но не буду, пусть это станет для вас сюрпризом.12.01.20175.0 / 15
- Чем жирнее тролли, тем ближе перемены
В этой колонке поговорим об одном интересном явлении, с которым, думаю, многие из нас сталкивались в ходе многочисленных дискуссий, которые так любят украинцы. Это, скажем так, группа полемических приемов, используемых для того, чтобы поставить под сомнение некие идеи.22.12.20165.0 / 12
- Банковская тайна: стоит ли теперь доверять Привату.
Культпросвет от юриста, специалиста по налоговому праву Александра Зарайского: насчет банковской деятельности, с плавным переходом к Приватбанку. О некоторых моментах связанных с "банковской тайной", работой банков и банковской системы.23.12.20165.0 / 4
- Обидеть журналиста, или Варшава против Качиньского
Не знаю, какому умнику пришла в голову идея ограничить доступ журналистов в польский парламент. Если сейчас здание сейма практически открыто для работников СМИ, то по новым правилам аккредитация будет выдаваться лишь отдельным парламентским корреспондентам, и лишь пять телеканалов смогут на постоянной основе освещать народных избранников. Никаких журналистов, снующих по сейму и пристающих с неудобными вопросами к парламентариям: только первый этаж и общение в специальном пресс-центре.18.12.20165.0 / 3
- Убийство российского дипломата: Если кто не заметил, мы в Первой Неконвенционной Мировой.
Что говорят в соцсетях по поводу. Мнения разделились.20.12.20165.0 / 3
«Самое» за год
- Роста не будет. Все проели и пропили
В теме налогообложения и государственных расходов есть одно обстоятельство, которое, является крайне важным, но которое, к сожалению, понимается очень плохо. Это обстоятельство состоит в том, что государственные расходы с точки зрения «общества в целом» являются потреблением. Если бы украинцы «изучали экономику настоящим образом» и понимали, что государственные расходы это всегда проедание, мы бы давно жили бы в другой стране.07.04.2016 112580
- О силе шаблонов или Можно было не расстреливать
Начну с анекдота. Вторая мировая, строй пленных, перед строем идет немецко-фашист. «Так. Этого расстрелять, этого расстрелять, этого расстрелять...» Тут один из пленных спрашивает «Товарищ фашист! А можно меня не расстреливать?» «А почему тебя не расстреливать?» «А я не хочу». «Хорошо. Этого не расстреливать, он не хочет».17.03.2016 100472
- Мода на конституцию или Нельзя починить то, что не ломалось
В последнее время опять становится модной идея новой конституции. Вот, дескать, напишут независимые эксперты новую конституцию и тогда заживем. Другая идея из той же серии - «перезаключить общественный договор». То есть, сядут все в кружок, договорятся как им жить и заживут долго и счастливо.10.03.2016 98283
- Фейсбук или картошка?
Однажды, во времена далекой молодости, автор этих строк — тогда начинающий политик — ехал на какое-то мероприятие в город Харьков. Ехал я в одном купе вместе с интересным человеком. Он много старше меня и, понятное дело, мудрее. Человек этот (к счастью, не ставший никаким начальником) обладал “западными» знаниями, которых мне тогда очень не хватало.31.03.2016 87722
- Просто арестуйте их всех
Начнем, пожалуй, с Терри Пратчетта. Вот отрывок из романа «Патриот». Диспозиция такова: армии двух враждующих государств — Анк-Морпорка и Клатча сошлись для решающего сражения. Перед началом сражения командующие противостоящими армиями обедают вместе в палатке посреди будущего поля битвы. И тут появляется командор Ваймс, начальник городской стражи (полиции) Анк-Морпорка со своими людьми. 31.08.2016 79817
- Загадка налогов: в какую сторону не крути — все хорошо
Хотел написать о том, как в 2017-м наконец-то исчезнут все наши проблемы, как мы все разбогатеем, а европейцы будут работать у нас гастарбайтерами под руководством продвинутой нейросети, созданной передовыми отечественными айтишниками, как государство, замененное парочкой скриптов, будет честно служить людям, правой рукой проявляя заботу о тех, кто в ней нуждается, а левой отгоняя настырных москалей. В общем, хотел я это написать, но не буду, пусть это станет для вас сюрпризом.12.01.20175.0 / 15
- Реформы, которых нет
Друзья показали мне вот этот сайт с перечнем реформ, которые провело нынешнее правительство. Попробуем вкратце проанализировать этот довольно-таки длинный список. Но для начала определимся с тем, что же такое реформы.04.03.20165.0 / 14
- Fuck the system, или Морально ли забирать деньги с депозитов
Каждый случай «набега на банки», когда перепуганные слухами или реальными событиями украинцы пытаются забрать свои деньги из банков, которым грозит опасность, сопровождается воплями прогрессивной общественности о том, что этого делать ни в коем случае не нужно и что этим «подрывается банковская система». Если все заберут свои деньги, - говорят нам, - то что же это будет?! Банковская система упадет и настанет Сомали.15.12.20165.0 / 14
- Являются ли компьютерщики революционным классом?
Автор этих строк нарочно употребил здесь некрасивое слово «компьютерщик», а не уважительное «айтишник» или «программист». Слово это, обозначающее с точки зрения теток из бухгалтерии любого человека, который в состоянии починить кофеварку, как нельзя лучше подходит к вопросу, вынесенному в заголовок.05.05.20165.0 / 13
- Нужно ли регулировать других людей?
Мануальный терапевт пытается справиться с моей спиной. Чтобы развлечь себя и отвлечь меня от пыток, он рассказывает разные истории.26.05.20165.0 / 13