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Ну очень дорогой вице-премьер, или Заткнитесь, неудачники!

Ну очень дорогой вице-премьер, или Заткнитесь, неудачники!

В то время как мы наблюдаем за дружной и эффективной работой украинского правительства – просто загляденье, как Владимир Гройсман и обещал – в правительстве чешском царят какие-то нездоровые отношения. Премьер Богуслав Соботка открыто заявил, что вице-премьер и министр финансов Андрей Бабиш ‘důkladně ojebal český stát’, что в переводе означает именно то, что вы подумали: крепко обманул чешское государство.

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