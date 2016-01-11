Выбор редактора
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Пинчук предложил "болезненные компромиссы" ради мира на Донбассе
Украинский бизнесмен Виктор Пинчук написал статью в Wall Street Journal, в которой предлагает пойти на "болезненные компромиссы" ради мира на Донбассе.
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Кабмин отложил приватизацию энергокомпаний еще на год
Кабинет министров продлил до 30 ноября 2017 года срок продажи государственных пакетов акций энергетических компаний Украины.
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До 40% украинцев получают минимальную зарплату – Насиров
180 тысяч украинских компаний выплачивают сотрудникам среднюю зарплату в размере менее 3200 грн.
- За неделю
- За месяц
- За год
«Самое» за неделю
- Про закрытие ФОП из первых рук
С 1 января 2017 года физическим лицам-предпринимателям придется ежемесячно платить социальный взнос даже при отсутствии прибыли. Предприниматель Ирина Леонидова поделилась собственным опытом экстренного закрытия ФОП в связи с изменениями в законодательстве.29.12.2016 18127
- Тонкие русские люди, или Вежливое расчеловечивание
Который раз жизнь и ее подружка смерть подбрасывают сюжет, грешащий какой-то подчеркнутой литературщиной и богатый на смыслы и интерпретации. Гибель Ту-154 министерства обороны России вышла за рамки рядовой авиационной катастрофы. Все было бы проще, если бы в самолете летели обыкновенные военные, летевшие в Сирию убивать и рисковавшие быть убитыми. Но пассажирами были артисты, журналисты и знаменитая доктор Лиза. Лиза Глинка вообще была не о гибели, а о спасении.25.12.2016 15577
- «Вы, господа, или трусы наденьте, или крестик снимите».
Волонтер Юрий Касьянов: «Терпеть не могу вот эту дешевую зло радость, когда по воле божьей во вражеском стане случается что-то нехорошее». Наводнение, пожар, падение самолёта, отравление "Боярышником" - любую неприятность или трагедию в треклятой России наши обыватели непременно записывают в свой актив. Это и предмет для злословия, и повод выпить.27.12.2016 13549
- ЕСВ: нужно занимать очередь на ликвидацию.
Известный предприниматель и волонтер Давид Арахамия, известный под ником David Braun: «На самом деле я за тот закон, который обязывает платить 700 грн с неработающего ФОП. (Подсказка: это пост с сарказмом). Объясню почему».28.12.2016 6013
- Пьем правильно: Лучшие способы избежать похмелья
После того как мы научились правильно пить, подытожим наш опыт! Вот несколько золотых правил, соблюдая которые у вас никогда не будет похмелья и сопутствующих ему головной боли, тошноты, а также сожалений по поводу содеянного в пьяном угаре.29.12.2016 5170
- Обама высылает из штатов 35 дипломатов. - А какой фирмы? Montblanc или Balenciaga?
Политически-юмористическое от нардепа Борислава Березы30.12.20165.0 / 2
- «Нехорошо радоваться чужой смерти. Но при одном условии - если речь не идет о смерти твоего палача».
«Упавший самолет МО РФ стал точкой полного ментального невозврата в отношениях между украинцами и россиянами. Не сам самолет конечно, а общественный резонанс». Подборка мнений. Украинских, конечно. С другой стороны они диаметрально противоположны.26.12.20165.0 / 1
- Скрестили трубы как мечи. Украина ищет союзников для борьбы с «Газпромом» в Европе
Интрига в украино-российском газовом конфликте продолжается: пока Россия активно лоббирует строительство газопроводов в обход Украины, мы пытаемся заручиться поддержкой поляков и других европейцев для интеграции украинской газотранспортной системы с газопроводами на западе. Делается это с той целью, что если даже транзит российского газа через Украину снизится, украинская ГТС сможет зарабатывать деньги за счет хранения европейского газа и его транзита в Южную и Юго-Восточную Европу.26.12.20165.0 / 1
- Аграрный комитет ВР просит Гройсмана вмешаться в ситуацию с введением антидемпинговых пошлин на удобрения
Комитет Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений 20 декабря единогласно поддержал обращение к Премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой лично вмешаться в ситуацию с возможным введением Межведомственной комиссией по международной торговле антидемпинговых пошлин в отношении некоторых видов азотных удобрений происхождением из Российской Федерации. Документ был подготовлен на основании результатов рассмотрения на Комитете соответствующего обращения руководителей аграрных ассоциаций и направлен Премьер-министру 23 декабря, передает УНН.26.12.20165.0 / 1
- Роботизация экономики: Роботы не ходят в супермаркеты. Откуда компании будут черпать спрос на свою продукцию?
Экономист Денис Довгополый: «Ночью форварднули мне интересную дискуссию в одной из Долиновских групп рассылки. Вероятнее всего, в 2017 году это будет активно обсуждаться чуть шире. Ну и понятно, что в самой переписке (там несколько сотен пейдждаунов с почти эссе, на академическом английском) обсуждение значительно шире и активнее».26.12.20165.0 / 1
«Самое» за месяц
- Курильский обман Владимира Путина
Визит российского президента Владимира Путина в Японию воспринимался наблюдателями как возможность исторического прорыва в решении территориального спора между двумя странами. К визиту с интересом присматривались и в Киеве – схема, по которой Россия будет возвращать Японии Курильские острова, вполне может быть применена и в случае Крыма. Но сейчас можно с уверенностью сказать: никакой схемы нет. Владимир Путин цинично обманул японского премьера Синдзо Абэ.19.12.2016 35259
- Спектакль для Украины: что будет после выборов в Приднестровье
Вадим Красносельский, спикер приднестровского “парламента”, буквально разгромил на выборах президента самопровозглашенной республики ее теперь уже бывшего руководителя Евгения Шевчука. Результаты голосования, на первый взгляд, были предрешены. Красносельский – не только ставленник корпорции “Шериф”, контролирующей то, что осталось от экономики Приднестровья. Он еще и кандидат, согласованный в администрации президента России. А кто еще может победить на выборах президента Приднестровья, как не такой кандидат?12.12.2016 18924
- Про закрытие ФОП из первых рук
С 1 января 2017 года физическим лицам-предпринимателям придется ежемесячно платить социальный взнос даже при отсутствии прибыли. Предприниматель Ирина Леонидова поделилась собственным опытом экстренного закрытия ФОП в связи с изменениями в законодательстве.29.12.2016 18127
- Хофер не признает Крым: чем важны австрийские выборы
Если бы новым президентом Австрии стал представитель ультраправой Партии Свободы Норберт Хофер, он действительно мог бы признать принадлежность аннексированного Крыма Российской Федерации?05.12.2016 16312
- Тонкие русские люди, или Вежливое расчеловечивание
Который раз жизнь и ее подружка смерть подбрасывают сюжет, грешащий какой-то подчеркнутой литературщиной и богатый на смыслы и интерпретации. Гибель Ту-154 министерства обороны России вышла за рамки рядовой авиационной катастрофы. Все было бы проще, если бы в самолете летели обыкновенные военные, летевшие в Сирию убивать и рисковавшие быть убитыми. Но пассажирами были артисты, журналисты и знаменитая доктор Лиза. Лиза Глинка вообще была не о гибели, а о спасении.25.12.2016 15577
- Fuck the system, или Морально ли забирать деньги с депозитов
Каждый случай «набега на банки», когда перепуганные слухами или реальными событиями украинцы пытаются забрать свои деньги из банков, которым грозит опасность, сопровождается воплями прогрессивной общественности о том, что этого делать ни в коем случае не нужно и что этим «подрывается банковская система». Если все заберут свои деньги, - говорят нам, - то что же это будет?! Банковская система упадет и настанет Сомали.15.12.20165.0 / 14
- Чем жирнее тролли, тем ближе перемены
В этой колонке поговорим об одном интересном явлении, с которым, думаю, многие из нас сталкивались в ходе многочисленных дискуссий, которые так любят украинцы. Это, скажем так, группа полемических приемов, используемых для того, чтобы поставить под сомнение некие идеи.22.12.20165.0 / 12
- Большое-пребольшое колдунство, или Берегите свои карманы
В нашем мире периодически появляются все новые и новые явления и концепции, которые делают его все чудесатее и чудесатее. Вот, например, такая штука, как Big Data. Я не буду здесь упражняться в попытках объяснить очередное чудо, я хочу поговорить о том, как это чудо трансформируется в «массовом сознании». Не секрет, что многие научные и технологические явления и концепции в массовом сознании живут совершенно отдельной от реальных явлений и концепций жизнью. Классические примеры — это «пирамида Маслоу» и «окно Овертона», популярное мнение о которых весьма далеко отстоит от того, чем они являются. С Big Data происходит та же история.08.12.20165.0 / 7
- Спектакль для Украины: что будет после выборов в Приднестровье
Вадим Красносельский, спикер приднестровского “парламента”, буквально разгромил на выборах президента самопровозглашенной республики ее теперь уже бывшего руководителя Евгения Шевчука. Результаты голосования, на первый взгляд, были предрешены. Красносельский – не только ставленник корпорции “Шериф”, контролирующей то, что осталось от экономики Приднестровья. Он еще и кандидат, согласованный в администрации президента России. А кто еще может победить на выборах президента Приднестровья, как не такой кандидат?12.12.20165.0 / 7
- Цены в новостройках растут в гривнах, но не в долларах
В ноябре 2016 не наблюдалось ощутимых изменений на рынке новостроек. По сравнению с октябрём, медианная стоимость квадратного метра в гривневом эквиваленте выросла. Но такое изменение обусловлено в большей мере незначительным изменением курса гривны к американскому доллару.02.12.20165.0 / 4
«Самое» за год
- Роста не будет. Все проели и пропили
В теме налогообложения и государственных расходов есть одно обстоятельство, которое, является крайне важным, но которое, к сожалению, понимается очень плохо. Это обстоятельство состоит в том, что государственные расходы с точки зрения «общества в целом» являются потреблением. Если бы украинцы «изучали экономику настоящим образом» и понимали, что государственные расходы это всегда проедание, мы бы давно жили бы в другой стране.07.04.2016 107755
- О силе шаблонов или Можно было не расстреливать
Начну с анекдота. Вторая мировая, строй пленных, перед строем идет немецко-фашист. «Так. Этого расстрелять, этого расстрелять, этого расстрелять...» Тут один из пленных спрашивает «Товарищ фашист! А можно меня не расстреливать?» «А почему тебя не расстреливать?» «А я не хочу». «Хорошо. Этого не расстреливать, он не хочет».17.03.2016 96282
- Мода на конституцию или Нельзя починить то, что не ломалось
В последнее время опять становится модной идея новой конституции. Вот, дескать, напишут независимые эксперты новую конституцию и тогда заживем. Другая идея из той же серии - «перезаключить общественный договор». То есть, сядут все в кружок, договорятся как им жить и заживут долго и счастливо.10.03.2016 94061
- Фейсбук или картошка?
Однажды, во времена далекой молодости, автор этих строк — тогда начинающий политик — ехал на какое-то мероприятие в город Харьков. Ехал я в одном купе вместе с интересным человеком. Он много старше меня и, понятное дело, мудрее. Человек этот (к счастью, не ставший никаким начальником) обладал “западными» знаниями, которых мне тогда очень не хватало.31.03.2016 83960
- Просто арестуйте их всех
Начнем, пожалуй, с Терри Пратчетта. Вот отрывок из романа «Патриот». Диспозиция такова: армии двух враждующих государств — Анк-Морпорка и Клатча сошлись для решающего сражения. Перед началом сражения командующие противостоящими армиями обедают вместе в палатке посреди будущего поля битвы. И тут появляется командор Ваймс, начальник городской стражи (полиции) Анк-Морпорка со своими людьми. 31.08.2016 68612
- Реформы, которых нет
Друзья показали мне вот этот сайт с перечнем реформ, которые провело нынешнее правительство. Попробуем вкратце проанализировать этот довольно-таки длинный список. Но для начала определимся с тем, что же такое реформы.04.03.20165.0 / 14
- Fuck the system, или Морально ли забирать деньги с депозитов
Каждый случай «набега на банки», когда перепуганные слухами или реальными событиями украинцы пытаются забрать свои деньги из банков, которым грозит опасность, сопровождается воплями прогрессивной общественности о том, что этого делать ни в коем случае не нужно и что этим «подрывается банковская система». Если все заберут свои деньги, - говорят нам, - то что же это будет?! Банковская система упадет и настанет Сомали.15.12.20165.0 / 14
- Нужно ли регулировать других людей?
Мануальный терапевт пытается справиться с моей спиной. Чтобы развлечь себя и отвлечь меня от пыток, он рассказывает разные истории.26.05.20165.0 / 13
- Искусство быть свободным
Вчера умер человек, который сам того не зная, поддерживал автора этих строк последние 25 лет. Поэтому, о политике сегодня ничего не будет. Впрочем, «политика», «экономика», «культура» - все это полочки, по которым СМИ пытаются распихать такую простую вещь, как жизнь. Так что, сегодня мы о жизни. Точнее, о том, что в ней больше нет Дэвида Боуи.11.01.20165.0 / 12
- Являются ли компьютерщики революционным классом?
Автор этих строк нарочно употребил здесь некрасивое слово «компьютерщик», а не уважительное «айтишник» или «программист». Слово это, обозначающее с точки зрения теток из бухгалтерии любого человека, который в состоянии починить кофеварку, как нельзя лучше подходит к вопросу, вынесенному в заголовок.05.05.20165.0 / 12