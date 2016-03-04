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Когда все можно – ничего нельзя, или Тяжело быть человеком

Когда все можно – ничего нельзя, или Тяжело быть человеком

В удивительное время живем. Приходится задаваться вопросами, которые, казалось, давно сняты в силу очевидности ответов. А вот и нет. Что такое человек? А что такое быть человеком? А как им оставаться? Спасибо господам Трампу и Путину за возможность и необходимость этими вопросами задаться.

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