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Бои под Авдеевкой: У нас нет Украины разной степени ценности

Бои под Авдеевкой: У нас нет Украины разной степени ценности

Виктор Трегубов: «Я терпел, пока не прорвало. Бои под Авдеевкой. И опять пошел разгон старых видео сомнительных телеканалов, на которых-де злобные ватники Украину ругают. Ой, за что-де наши хлопцы гибнут, за вот это вот, а не лучше ли им оттуда»...

Попользовались, и хватит. После снижения цен на электроэнергию для предприятий тарифы снова начали расти

Попользовались, и хватит. После снижения цен на электроэнергию для предприятий тарифы снова начали расти

Еще в сентябре прошлого года премьер-министр Владимир Гройсман потребовал от подчиненных обеспечить промышленность более дешевой электроэнергией, поскольку существовавшие тарифы делали продукцию украинской промышленности неконкурентными. К концу года требование премьера было выполнено. Однако  в начале текущего года тарифы снова начала повышаться. Было приказано подешеветь

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